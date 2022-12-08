官民で国内投資拡大 予算７兆円が呼び水―政府
2022年12月08日20時25分
官民で国内投資拡大 予算７兆円が呼び水―政府
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岸田首相、１兆円の増税検討指示 防衛財源、所得税見送り―２７年度へ段階引き上げ(12/08 20:27)
官民で国内投資拡大 予算７兆円が呼び水―政府(12/08 20:25)
原発、建て替え推進へ 政策転換、実現には課題―経産省が行動指針(12/08 19:53)
ホンダ、埼玉製作所の稼働２割減 年内、部品入荷に遅れ(12/08 19:46)
日産と三菱自の軽ＥＶが受賞 日本カー・オブ・ザ・イヤー(12/08 19:31)
電気料金、値上げ幅抑制へ コスト削減で対応―送電各社(12/08 19:21)
固定電話、２４年元日に一律料金 ３分９．３５円―ＮＴＴ(12/08 19:06)
街角の景況感、４カ月ぶり悪化 物価高に懸念強まる―１１月(12/08 18:14)
フリーランス保護新法、先送り 来年の通常国会へ―政府(12/08 17:49)
大和ハウス、リゾートホテル子会社を売却 ホテルファンドＳＰＣに(12/08 17:48)
物価高倒産、１１月は４６件 ５カ月連続で最多―信用調査会社(12/08 17:20)
円相場、１３６円７１～７１銭 ８日午後５時現在(12/08 17:06)
ネスカフェ値上げ 来年３月、キットカットも―ネスレ日本(12/08 16:59)
アサヒグループＨＤ、米で新興企業投資 ３年で７０００万ドル予定(12/08 16:37)
日本郵便、福岡中央局を建て替え 連鎖型でイオン九州と(12/08 16:36)
１１１円安の２万７５７４円４３銭 ８日の平均株価(12/08 15:06)
〔新規公開〕ダイワ通信、２６日スタンダード上場 セキュリティー事業など展開(12/08 15:03)
りそな銀と埼玉りそな銀、ネットで保険取り扱い開始(12/08 14:31)
〔新規公開〕ＩＮＦＯＲＩＣＨ、２０日グロース上場 スマホ充電器のシェアリング(12/08 14:20)
東急電鉄、三井住友カードなどがタッチ決済で実証実験 来年夏に(12/08 12:35)
ＧＤＰ、年０．８％減に上方修正 消費下振れ、在庫はプラス―７～９月期改定値(12/08 12:26)
原発建て替えへ行動指針 「６０年超」運転も―経産省(12/08 12:20)
円相場、１３６円９７～９７銭 ８日正午現在(12/08 12:09)
２０５円安の２万７４８０円４９銭 ８日午前の平均株価(12/08 11:44)
経常収支９カ月ぶり赤字、６４１億円 資源高・円安で悪化幅最大―１０月(12/08 11:39)
山形、鹿児島で鳥インフル 愛知のアヒルも―全国３１例(12/08 11:10)
東芝、個別化ヘルスケアに量子技術活用 東北大などと(12/08 09:48)
円相場、１３６円３６～３８銭 ８日午前９時現在(12/08 09:09)
「防衛増税」、１兆円規模 ２７年度に想定―政府(12/07 22:43)
政府、防衛財源確保へ特別枠 税外収入など優先投入―国保有ビル売却益も活用(12/07 22:10)
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