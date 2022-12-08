政府は８日、首相官邸で国内投資の拡大を目指す官民連携フォーラムを開いた。岸田文雄首相のほか、経団連の十倉雅和会長や地方経済団体の代表者らが出席。今月２日に成立した２０２２年度第２次補正予算では、科学技術・イノベーションなど成長分野に約７兆円を投じる計画で、大規模な財政支出を呼び水に、民間企業の積極的な投資を引き出すことを狙う。

首相は席上、「国内外の経済・社会環境の変化を成長のチャンスとしていくため、官民を挙げて積極果敢な投資をしていくときだ」と強調した。