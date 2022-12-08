中国は「最大の戦略的挑戦」 国家安保戦略で政府調整
2022年12月08日18時08分
政府は８日の公明党会合で、月内に改定する国家安全保障戦略に関して、中国の軍事動向などを「わが国と国際社会の深刻な懸念事項」と指摘し、「最大の戦略的な挑戦だ」と明記する方針を示した。同党は９日の会合で改定内容を議論する。
２０１３年策定の現行の安保戦略では、中国の動向について「わが国を含む国際社会の懸念事項として慎重に注視する」と記述。今回の政府案は、中国に対する警戒をより強めた表現になっている。
中国は「最大の戦略的挑戦」 国家安保戦略で政府調整
2022年12月08日18時08分
政府は８日の公明党会合で、月内に改定する国家安全保障戦略に関して、中国の軍事動向などを「わが国と国際社会の深刻な懸念事項」と指摘し、「最大の戦略的な挑戦だ」と明記する方針を示した。同党は９日の会合で改定内容を議論する。
２０１３年策定の現行の安保戦略では、中国の動向について「わが国を含む国際社会の懸念事項として慎重に注視する」と記述。今回の政府案は、中国に対する警戒をより強めた表現になっている。
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