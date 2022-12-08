東京、新たに１万４１０４人感染 前週比１７７２人増―新型コロナ
2022年12月08日17時11分
東京都は８日、新たに１万４１０４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１７７２人増えた。新たな死者は２２人。都基準による重症者は前日と同じ１７人だった。
東京、新たに１万４１０４人感染 前週比１７７２人増―新型コロ…
2022年12月08日17時11分
東京都は８日、新たに１万４１０４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１７７２人増えた。新たな死者は２２人。都基準による重症者は前日と同じ１７人だった。
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