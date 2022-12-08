タイトルホルダーが１位 有馬記念ファン投票―競馬
2022年12月08日16時18分
日本中央競馬会は８日、第６７回有馬記念（ＧI、２５日、中山競馬場、芝２５００メートル）のファン投票最終結果を発表し、今年の天皇賞・春と宝塚記念を制したタイトルホルダーが３６万８３０４票で１位となった。
連覇が懸かるエフフォーリアが３０万６６１票で続き、今年の天皇賞・秋を勝った３歳馬イクイノックスが２９万４６８８票で３位。
タイトルホルダーが１位 有馬記念ファン投票―競馬
2022年12月08日16時18分
日本中央競馬会は８日、第６７回有馬記念（ＧI、２５日、中山競馬場、芝２５００メートル）のファン投票最終結果を発表し、今年の天皇賞・春と宝塚記念を制したタイトルホルダーが３６万８３０４票で１位となった。
連覇が懸かるエフフォーリアが３０万６６１票で続き、今年の天皇賞・秋を勝った３歳馬イクイノックスが２９万４６８８票で３位。
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