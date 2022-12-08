ＮＨＬ試合結果（７日）
2022年12月08日15時36分
キャピタルズ ４―１ フライヤーズ
セーバーズ ９―４ ブルージャケ
ッツ
フレームズ ５―３ ワイルド
ブルーインズ ４―０ アバランチ
オイラーズ ８―２ コヨーテス
レンジャーズ ５―１ ゴールデンナ
イツ
カナックス ６―５ シャークス
（時事）
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2022年12月08日15時36分
キャピタルズ ４―１ フライヤーズ
セーバーズ ９―４ ブルージャケ
ッツ
フレームズ ５―３ ワイルド
ブルーインズ ４―０ アバランチ
オイラーズ ８―２ コヨーテス
レンジャーズ ５―１ ゴールデンナ
イツ
カナックス ６―５ シャークス
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