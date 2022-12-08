自民党の茂木敏充幹事長

自民党の茂 木 敏 充幹事長は８日の茂木派会合で、衆院小選挙区の「１０増１０減」に伴う党内の候補者調整について「今月中にかなりの数が終わる」との見通しを示した。年内に調整がつかない選挙区に関しても「来年４月の統一地方選の体制を整える意味で、早めに調整を済ませていく」と強調した。