谷国家公安委員長が救急搬送 体調不良訴え、検査で異常なし
2022年12月08日17時34分
８日午前１０時４０分ごろ、谷公一国家公安委員長（７０）が東京・霞が関の警察庁で開かれていた国家公安委員会の定例会議中に体調不良を訴え、病院に救急搬送された。
同庁や自民党関係者によると、搬送時に会話はでき、病院の検査でも異常はなかったことから、午後２時ごろ退院した。９日は通常通り公務に復帰し、閣議にも出席する見通しという。
谷国家公安委員長が救急搬送 体調不良訴え、検査で異常なし
2022年12月08日17時34分
８日午前１０時４０分ごろ、谷公一国家公安委員長（７０）が東京・霞が関の警察庁で開かれていた国家公安委員会の定例会議中に体調不良を訴え、病院に救急搬送された。
同庁や自民党関係者によると、搬送時に会話はでき、病院の検査でも異常はなかったことから、午後２時ごろ退院した。９日は通常通り公務に復帰し、閣議にも出席する見通しという。
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