〔新規公開〕ＩＮＦＯＲＩＣＨ、２０日グロース上場 スマホ充電器のシェアリング
2022年12月08日14時20分
スマートフォン充電器のシェアリングサービスを手掛けるＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ、東京都渋谷区、秋山広宣社長）が２０日、東証グロース市場に上場する。公募増資で２億２７８４万円、第三者割当増資で最大３５９６万円の調達を見込み、事業拡大に向けた設備取得資金に充てる。
〔新規公開〕ＩＮＦＯＲＩＣＨ、２０日グロース上場 スマホ充電…
2022年12月08日14時20分
スマートフォン充電器のシェアリングサービスを手掛けるＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ、東京都渋谷区、秋山広宣社長）が２０日、東証グロース市場に上場する。公募増資で２億２７８４万円、第三者割当増資で最大３５９６万円の調達を見込み、事業拡大に向けた設備取得資金に充てる。
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