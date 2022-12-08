スマートフォン充電器のシェアリングサービスを手掛けるＩＮＦＯＲＩＣＨ（インフォリッチ、東京都渋谷区、秋山広宣社長）が２０日、東証グロース市場に上場する。公募増資で２億２７８４万円、第三者割当増資で最大３５９６万円の調達を見込み、事業拡大に向けた設備取得資金に充てる。