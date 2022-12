仏クレルモンフェラン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) --プラスチックと繊維のライフサイクルを変革する生物学的技術の開発と産業化のパイオニアであるカルビオス(Euronext Growth Paris: ALCRB)は、2022年12月7~8日にパリで世界初のPETバイオリサイクルサミットを開催しました。このイベントには、科学界、学界、産業界の100を超える参加者が世界各国から集まり、バイオリサイクルの分野における進歩や、循環型経済のためのこれら革新成果を市場投入する方法について意見交換を行いました。

Bertrand Piccard, Initiator and Chairman of the Solar Impulse Foundation, as Keynote Speaker at the First World PET Biorecycling Summit organised by Carbios