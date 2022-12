アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバルな投資プラットフォームのインベストピアがワールド・コーポレート・サミット(WCS)と提携してFIFAワールドカップ2022に合わせて2022年12月8日にドバイで開催したイベントにおいて、アラブ首長国連邦(UAE)経済大臣でインベストピア会長を務めるアブドラ・ビン・トゥク・アル・マリ閣下ならびにグローバル・フットボール・アライアンス・プレジデントでワールド・コーポレート・サミット・プレジデントのBernard Caiazzo氏の臨席の下、スポーツ界の世界的なビジネスリーダー、サッカーリーグの幹部、政策当局者がスポーツ投資の未来について議論しました。

Photo during Investopia Future of Investment in Sports Event (Photo: AETOSWire)