英、米産ガス輸入倍増へ エネルギー安全保障で連携
2022年12月08日12時08分
【ロンドン時事】英米両政府は７日、エネルギー安全保障の強化などで連携すると発表した。新たな枠組みの一環として、英国は今後１年間で米国産天然ガスの輸入量を倍増させる。ロシアのウクライナ侵攻の影響で高騰するエネルギー価格を抑え、安定供給を確保する狙い。
英、米産ガス輸入倍増へ エネルギー安全保障で連携
2022年12月08日12時08分
【ロンドン時事】英米両政府は７日、エネルギー安全保障の強化などで連携すると発表した。新たな枠組みの一環として、英国は今後１年間で米国産天然ガスの輸入量を倍増させる。ロシアのウクライナ侵攻の影響で高騰するエネルギー価格を抑え、安定供給を確保する狙い。
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