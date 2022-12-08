両陛下、台風被害に見舞金 新潟など４県に―宮内庁
2022年12月08日11時47分
天皇、皇后両陛下は８日、夏の台風や大雨で被害を受けた青森、新潟、静岡、宮崎の各県に対し、宮内庁を通じて見舞金として金一封を贈られた。
両陛下、台風被害に見舞金 新潟など４県に―宮内庁
2022年12月08日11時47分
天皇、皇后両陛下は８日、夏の台風や大雨で被害を受けた青森、新潟、静岡、宮崎の各県に対し、宮内庁を通じて見舞金として金一封を贈られた。
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