広島市の松井一実市長（６９）は８日の市議会本会議で、来年４月の任期満了に伴う市長選に４選を目指し出馬する意向を表明した。同市長選での出馬表明は初めて。

松井氏は厚生労働省出身。２０１１年４月の市長選で初当選した。松井氏は「引き続き広島のまちの発展に全力を注いでいくために、次の市長選に出馬する決意だ」と述べた。