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国連総会、日本の核廃絶決議を採択　２９年連続、禁止条約に初言及

2022年12月08日10時18分

国連本部＝米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

国連本部＝米ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

　【ニューヨーク時事】国連総会（１９３カ国）は７日、日本が毎年提出している核兵器廃絶に向けた決議を賛成１４７、反対６、棄権２７の賛成多数で採択した。採択は２９年連続。

「核兵器なき世界」どう実現　１０日から国際賢人会議

　今年は初めて、核兵器の製造や保有を全面的に禁じる核兵器禁止条約に言及。昨年１月に発効し、今年６月に第１回締約国会議を開催したことに「留意する」と明記した。

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