【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ長期化観測を背景としたドル買いの流れが一服し、円相場は１ドル＝１３６円台半ばに上昇した。午後５時現在は１３６円５１～６１銭と、前日同時刻比４６銭の円高・ドル安。