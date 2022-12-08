ＮＹ円、１３６円台半ば
2022年12月08日07時50分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ長期化観測を背景としたドル買いの流れが一服し、円相場は１ドル＝１３６円台半ばに上昇した。午後５時現在は１３６円５１～６１銭と、前日同時刻比４６銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３６円台半ば
2022年12月08日07時50分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ長期化観測を背景としたドル買いの流れが一服し、円相場は１ドル＝１３６円台半ばに上昇した。午後５時現在は１３６円５１～６１銭と、前日同時刻比４６銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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