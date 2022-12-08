８日の朝刊（都内最終版）☆１
2022年12月08日06時58分
【１面トップ】
〔朝日〕救済新法 与野党が合意 配慮義務「十分に」追加 立憲賛成へ 禁止規定は盛らず
〔毎日〕露にドローン攻撃３件目 石油施設火災 緊張高まる
〔読売〕中国 ゼロコロナ緩和 抗議受け軌道修正 「経済と両立」 軽症 自宅隔離容認
〔日経〕コロナ交付金 自治体３割ばらまき 現金・商品券、全住民に 責任曖昧 効果薄く
〔産経〕防衛財源 不足分は増税 与党、来年度見送り 税外収入 基金設立へ法整備
〔東京〕防衛費増 不足分は増税 自公確認 国民負担確実に
【共通ニュース】
◆北海道新幹線の延伸 事業費４割増２．３兆円 資材高騰・工事遅れ響く
◆適合手術規定 憲法判断へ 性別変更 最高裁が大法廷回付
◆３０年冬季五輪 決定先送り ＩＯＣ「気候対策優先」 「札幌に時間猶予」見方も
◆健闘たたえる「ブラボー」 サッカー日本代表帰国
◆空自「航空宇宙自衛隊」に 政府改称 中国の動向「挑戦」で調整
◆出産一時金５０万円 政府調整、来年度 ０９年以来の上げ
◆密売グループに捜査情報 徳島の町副議長ら 容疑で逮捕
◆池袋乱闘 準暴力団員ら逮捕 チャイニーズドラゴン 店の業務妨害疑い（続）