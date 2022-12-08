【１面トップ】

〔朝日〕救済新法 与野党が合意 配慮義務「十分に」追加 立憲賛成へ 禁止規定は盛らず

〔毎日〕露にドローン攻撃３件目 石油施設火災 緊張高まる

〔読売〕中国 ゼロコロナ緩和 抗議受け軌道修正 「経済と両立」 軽症 自宅隔離容認

〔日経〕コロナ交付金 自治体３割ばらまき 現金・商品券、全住民に 責任曖昧 効果薄く

〔産経〕防衛財源 不足分は増税 与党、来年度見送り 税外収入 基金設立へ法整備

〔東京〕防衛費増 不足分は増税 自公確認 国民負担確実に

【共通ニュース】

◆北海道新幹線の延伸 事業費４割増２．３兆円 資材高騰・工事遅れ響く

◆適合手術規定 憲法判断へ 性別変更 最高裁が大法廷回付

◆３０年冬季五輪 決定先送り ＩＯＣ「気候対策優先」 「札幌に時間猶予」見方も

◆健闘たたえる「ブラボー」 サッカー日本代表帰国

◆空自「航空宇宙自衛隊」に 政府改称 中国の動向「挑戦」で調整

◆出産一時金５０万円 政府調整、来年度 ０９年以来の上げ

◆密売グループに捜査情報 徳島の町副議長ら 容疑で逮捕

◆池袋乱闘 準暴力団員ら逮捕 チ ャ イ ニ ー ズ ド ラ ゴ ン 店の業務妨害疑い（続）