【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下が下支え要因となり、３営業日ぶりに小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１．５８ドル高の３万３５９７．９２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５６．３４ポイント安の１万０９５８．５５で引けた。