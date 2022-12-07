ＮＹ株、もみ合い
2022年12月07日23時51分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、米国がリセッション（景気後退）に陥るとの懸念がくすぶる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１７．５９ドル高の３万３６１３．９３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．９４ポイント安の１万１００４．９５。
ＮＹ株、もみ合い
2022年12月07日23時51分
【ニューヨーク時事】７日のニューヨーク株式相場は、米国がリセッション（景気後退）に陥るとの懸念がくすぶる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１７．５９ドル高の３万３６１３．９３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．９４ポイント安の１万１００４．９５。
話題のニュース
国際用語
国際
「今年の人」にウクライナ大統領 「世界奮い立たせた」と評価―米誌(12/08 00:03)
ＮＹ株、もみ合い(12/07 23:51)
ＮＹ円、１３６円台後半(12/07 23:36)
与党連合勝利、デウバ首相続投へ 過半数には届かず―ネパール下院選(12/07 23:16)
中国、アラブ諸国へ影響力拡大 習主席がサウジ訪問(12/07 22:47)
列車衝突で１５５人軽傷 スペイン(12/07 21:56)
円、１３７円台後半 ロンドン外為(12/07 21:21)
ドイツ当局、テロ集団構成員ら２５人拘束 国家転覆、ロシアと「新秩序」構想(12/07 20:36)
ロシア内陸部に相次ぐ攻撃 ウクライナ、能力誇示(12/07 20:30)
野党指導者判決、爆弾騒ぎで延期 ウクライナ侵攻非難で求刑禁錮９年―ロシア(12/07 20:21)
警察署で自爆テロ、１２人死傷 イスラム過激派の男関与―インドネシア(12/07 20:09)
ゼロコロナ政策、一段と緩和 自宅隔離容認、ＰＣＲ検査縮小―健康リスク「弱まった」・中国(12/07 19:13)
大学でコロナ規制に抗議 緩和後も混乱続く―中国・南京(12/07 18:37)
ＥＵのウクライナ支援に反対 ハンガリー、実施に遅れも(12/07 18:36)
中国輸出、８．７％減 ゼロコロナでマイナス幅拡大―１１月(12/07 18:31)
円、１３７円台半ば ロンドン外為(12/07 18:17)
アプリ価格、９００通りに 柔軟な値付け可能に―米アップル(12/07 17:44)
モンゴルで大規模デモ インフレと腐敗に抗議(12/07 16:48)
米、台湾に武器売却 軍用機部品など５８０億円(12/07 16:35)
日中、対話の重要性強調 有識者フォーラムが開幕(12/07 16:35)
民主、上院で多数派拡大 米中間選の勢力図固まる―ジョージア州決選投票(12/07 15:49)
「ウクライナに促さず」 ロシア領内への攻撃―米国務長官(12/07 14:53)
米豪、安保協力強化で合意 日本とも連携深める(12/07 11:49)
記者殺害巡る訴え棄却 サウジ皇太子に免責―米連邦地裁(12/07 10:59)
航空業界、来年黒字化へ 需要回復の見込み(12/07 10:18)
トランプ氏企業、脱税で有罪 ２４年大統領選へ打撃―米(12/07 10:10)
来月１７日に最高人民会議 北朝鮮(12/07 09:48)
台湾ＴＳＭＣ投資「米史上最大級」 ５．５兆円工場を歓迎―バイデン大統領(12/07 09:20)
副大統領に汚職で禁錮６年 現政権最大の実力者―アルゼンチン(12/07 08:59)
米金融モルスタ、２％人員削減へ 市場環境の悪化で―テレビ報道(12/07 08:50)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定