バドミントンのワールドツアー・ファイナルが７日、バンコクで開幕して各種目の１次リーグが行われ、女子シングルスＡ組の山口茜（再春館製薬所）が安洗塋（韓国）を２―０で下して白星発進した。男子シングルスＡ組の奈良岡功大（ＩＭＧ）はＨ・Ｓ・プラノイ（インド）に２―１で勝ち、同ダブルスＡ組の保木卓朗、小林優吾組（トナミ運輸）はマレーシアのペアを２―０で破った。 （時事）