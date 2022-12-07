【ロンドン時事】７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１３７円台後半に下落した。正午現在は１３７円６０～７０銭と、前日午後４時比１円ちょうどの円安・ドル高。