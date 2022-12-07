国際賢人会議、１０日開幕 広島市で核廃絶議論
2022年12月07日19時12分
政府は７日、世界の政治リーダーや有識者が核廃絶について議論するため広島市で１０、１１両日に開く「国際賢人会議」の第１回会合の概要を発表した。米国やロシア、中国など核保有国の有識者も参加。オバマ元米大統領やドイツのシュタインマイヤー大統領、グテレス国連事務総長らがビデオメッセージを寄せる。岸田文雄首相も出席する方向で調整している。
国際賢人会議、１０日開幕 広島市で核廃絶議論
2022年12月07日19時12分
政府は７日、世界の政治リーダーや有識者が核廃絶について議論するため広島市で１０、１１両日に開く「国際賢人会議」の第１回会合の概要を発表した。米国やロシア、中国など核保有国の有識者も参加。オバマ元米大統領やドイツのシュタインマイヤー大統領、グテレス国連事務総長らがビデオメッセージを寄せる。岸田文雄首相も出席する方向で調整している。
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