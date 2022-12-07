大手町のビル売却益活用へ 防衛財源、決算剰余金も―政府
2022年12月07日18時36分
政府が防衛費増額に向けた財源として、東京・大手町の複合ビル「大手町プレイス」売却益の活用を検討していることが７日、分かった。一般会計の決算剰余金なども防衛費に充てる方向。防衛費の大幅な増額が求められる中、政府は増税による国民負担を抑えるため財源の工面に躍起となっている。
大手町のビル売却益活用へ 防衛財源、決算剰余金も―政府
2022年12月07日18時36分
政府が防衛費増額に向けた財源として、東京・大手町の複合ビル「大手町プレイス」売却益の活用を検討していることが７日、分かった。一般会計の決算剰余金なども防衛費に充てる方向。防衛費の大幅な増額が求められる中、政府は増税による国民負担を抑えるため財源の工面に躍起となっている。
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