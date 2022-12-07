円、１３７円台半ば ロンドン外為
2022年12月07日18時17分
【ロンドン時事】７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３７円台半ばに下落した。午前９時現在は１３７円４５～５５銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。
円、１３７円台半ば ロンドン外為
2022年12月07日18時17分
【ロンドン時事】７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３７円台半ばに下落した。午前９時現在は１３７円４５～５５銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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