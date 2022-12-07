２０２５年大阪・関西万博の成功に向け、超党派の議員連盟が７日、衆院議員会館で会合を開いた。あいさつした岸田文雄首相は「万博は、新型コロナウイルスを乗り越えた先、日本の新時代へ向けた国家プロジェクトだ。国民の機運を盛り上げていかなくてはならない」と呼び掛けた。

会合には与野党の議員が参加。大阪府・市関係者らを含め２５０人以上が集まった。今後は、会場となる大阪市の人工島「夢洲」の視察も計画している。