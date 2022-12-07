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「合区」巡り自由討議　参院憲法審

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「合区」巡り自由討議　参院憲法審

2022年12月07日18時12分

国会正門の参院銘板

国会正門の参院銘板

　参院憲法審査会は７日、参院選の「１票の格差」是正のため導入された選挙区の「合区」を巡り討議を行った。自民党の氏は「合区導入で有権者の政治参加が結果として阻害される」と指摘。合区を解消するため、選挙関連の事項を規定した憲法４７条を改正すべきだと訴えた。立憲民主党の西氏は、合区解消は法改正で対応できると強調した。

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