九州電・玄海原発３号機、１２日に発電再開 テロ施設完成
2022年12月07日17時44分
九州電力は７日、定期検査中の玄海原発３号機（佐賀県玄海町、出力１１８万キロワット）の原子炉を１０日に起動させ、１２日に発電を再開すると発表した。設置が義務づけられているテロ対策施設が５日に完成したため。
九州電・玄海原発３号機、１２日に発電再開 テロ施設完成
2022年12月07日17時44分
九州電力は７日、定期検査中の玄海原発３号機（佐賀県玄海町、出力１１８万キロワット）の原子炉を１０日に起動させ、１２日に発電を再開すると発表した。設置が義務づけられているテロ対策施設が５日に完成したため。
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