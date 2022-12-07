全国銀行協会が７日発表した１１月末の預金・貸出金速報によると、全国１１０行の貸出金残高は前年同月比４．２％増の５５７兆７２５９億円と、７カ月連続で過去最高を更新した。原材料価格高騰による短期の資金ニーズが根強く、１５カ月連続で前年を上回った。