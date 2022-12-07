チャイニーズドラゴン
2022年12月07日17時14分
チャイニーズドラゴン 中国残留孤児の２、３世らを中心に、１９８０年代後半に東京都内で結成された暴走族「怒羅権（ドラゴン）」を源流とする不良グループ。首都圏で恐喝や特殊詐欺など、組織的な犯罪を繰り返しているとされる。警察庁は２０１３年、暴力団のような明確な組織構造を持たないが、不法行為を繰り返す「準暴力団」に認定した。
チャイニーズドラゴン
2022年12月07日17時14分
チャイニーズドラゴン 中国残留孤児の２、３世らを中心に、１９８０年代後半に東京都内で結成された暴走族「怒羅権（ドラゴン）」を源流とする不良グループ。首都圏で恐喝や特殊詐欺など、組織的な犯罪を繰り返しているとされる。警察庁は２０１３年、暴力団のような明確な組織構造を持たないが、不法行為を繰り返す「準暴力団」に認定した。
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