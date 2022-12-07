時事ドットコムニュース

>

政治

>

歳出削減優先、増税は不足分　防衛財源巡り幹部協議―与党

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

歳出削減優先、増税は不足分　防衛財源巡り幹部協議―与党

2022年12月07日19時17分

会談に臨む自民党の麻生太郎副総裁（奥右）と公明党の北側一雄副代表（同左）ら＝７日午後、国会内

会談に臨む自民党の麻生太郎副総裁（奥右）と公明党の北側一雄副代表（同左）ら＝７日午後、国会内

　自民、公明両党は７日、国家安全保障戦略など３文書改定に向けた「外交安全保障に関する与党協議会」の会合を国会内で開いた。首相が２０２３年度から５年間の防衛費総額を約４３兆円とする方針を示したことを受け、財源確保の在り方を議論。歳出削減を優先した上で、不足分は増税で対応する方針を確認した。

大手町のビル売却益活用へ　防衛財源、決算剰余金も―政府

　自民側は副総裁、公明側は副代表をそれぞれ筆頭に、両党の幹事長、政調会長らが出席した。

関連記事

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

政治用語

政治

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ