児童手当拡充を提言へ 来週にも最終報告―全世代会議
2022年12月07日16時52分
有識者で構成する政府の「全世代型社会保障構築会議」（座長・清家篤日本赤十字社社長）は７日、社会保障制度改革に関する報告書の素案を示した。柱となる子育て支援策では自営業者らへの新たな給付制度創設に加え、児童手当の拡充も盛り込んだ。同会議は来週にも「全世代型社会保障構築本部」（本部長・岸田文雄首相）に報告書を提出する方針で、政府は今後、必要な法改正などを進める。
児童手当拡充を提言へ 来週にも最終報告―全世代会議
2022年12月07日16時52分
有識者で構成する政府の「全世代型社会保障構築会議」（座長・清家篤日本赤十字社社長）は７日、社会保障制度改革に関する報告書の素案を示した。柱となる子育て支援策では自営業者らへの新たな給付制度創設に加え、児童手当の拡充も盛り込んだ。同会議は来週にも「全世代型社会保障構築本部」（本部長・岸田文雄首相）に報告書を提出する方針で、政府は今後、必要な法改正などを進める。
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