ゼロコロナ政策、一段と緩和 自宅隔離容認、ＰＣＲ検査求めず―中国
2022年12月07日16時30分
【北京時事】中国政府は７日、新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策をさらに緩和する方針を発表した。感染者のうち、無症状者や軽症者に関しては病院での隔離を取りやめ、自宅隔離を認める。また、ＰＣＲ検査は対象者の範囲と頻度を減らし、高齢者施設などに入る場合を除き、陰性証明を基本的に要求しない方針も打ち出した。
ゼロコロナ政策、一段と緩和 自宅隔離容認、ＰＣＲ検査求めず―…
2022年12月07日16時30分
【北京時事】中国政府は７日、新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策をさらに緩和する方針を発表した。感染者のうち、無症状者や軽症者に関しては病院での隔離を取りやめ、自宅隔離を認める。また、ＰＣＲ検査は対象者の範囲と頻度を減らし、高齢者施設などに入る場合を除き、陰性証明を基本的に要求しない方針も打ち出した。
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