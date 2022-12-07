【北京時事】中国政府は７日、新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策をさらに緩和する方針を発表した。感染者のうち、無症状者や軽症者に関しては病院での隔離を取りやめ、自宅隔離を認める。また、ＰＣＲ検査は対象者の範囲と頻度を減らし、高齢者施設などに入る場合を除き、陰性証明を基本的に要求しない方針も打ち出した。