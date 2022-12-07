１９９円安の２万７６８６円４０銭 ７日の平均株価
2022年12月07日15時07分
７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７６８６円４０銭と前日終値比１９９円４７銭安で終わった。出来高は概算で１０億４５００万株。
１９９円安の２万７６８６円４０銭 ７日の平均株価
2022年12月07日15時07分
７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７６８６円４０銭と前日終値比１９９円４７銭安で終わった。出来高は概算で１０億４５００万株。
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