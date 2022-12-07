内閣府が７日発表した１０月の景気動向指数（２０１５年＝１００）速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比０．９ポイント低下の９９．９となり、２カ月連続で悪化した。基調判断は「改善を示している」に据え置いた。