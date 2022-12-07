ユーミン、特別枠で紅白出演 ＮＨＫ
2022年12月07日13時47分
ＮＨＫは７日、大みそかの第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦に松任谷由実さんが特別企画で出場すると発表した。「松任谷由実ｗｉｔｈ荒井由実」として出演し、演出で過去の自分と共演するという。
松任谷さんは、荒井由実の名前でデビューしてから今年で５０周年を迎え、秋には文化功労者に選ばれた。
ユーミン、特別枠で紅白出演 ＮＨＫ
2022年12月07日13時47分
ＮＨＫは７日、大みそかの第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦に松任谷由実さんが特別企画で出場すると発表した。「松任谷由実ｗｉｔｈ荒井由実」として出演し、演出で過去の自分と共演するという。
松任谷さんは、荒井由実の名前でデビューしてから今年で５０周年を迎え、秋には文化功労者に選ばれた。
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