コロラド州デンバー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ)--高度な技術を駆使した高精度な電力変換、測定、制御ソリューションの世界的企業、Advanced Energy (Nasdaq: AEIS)は本日、コンピューティングとテレコムのアプリケーションに向け、48 V電力変換で業界初のクォーターブリック形式、非絶縁バスコンバーター(NIBC)を発表しました。最高97%の効率で最大900 Wにて動作する新型のArtesyn™ NDQ900 DC/DCコンバーターは、単一の整流された12.25 V出力を供給し、PMBusインターフェースを搭載して柔軟にデジタル制御と監視を行なえます。

Quarter brick module enables transition to 48 V infrastructure at efficiencies up to 97% across wide load range (Photo: Business Wire)