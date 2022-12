ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的な経営コンサルティング会社で海事産業の脱炭素化に関する主要なアドバイザーであるボストン コンサルティング グループ(BCG)と、海洋・沖合企業および資産への船級サービスの提供で世界をリードするアメリカ船級協会(ABS)は本日、海洋・沖合産業における双方の技術とコンサルティングの専門知識を結び付けて顧客の脱炭素化プロセスに共同支援を提供するための基本合意書に署名しました。

(Left to Right) ABS Chairman, President and CEO Christopher J. Wiernicki and Peter Jameson, Partner and Global Lead for Climate and Sustainability in BCG’s Infrastructure, Transport and Cities practice, sign MOU to provide joint support to clients' decarbonization journeys. (Photo: Business Wire)