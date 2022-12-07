生活保護申請、６．０％増 厚労省
2022年12月07日11時28分
厚生労働省は７日、生活保護の９月分の申請件数が前年同月比６．０％増の２万１３６８件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは５カ月連続。同省の担当者は「新型コロナウイルスの影響の長期化や物価高も要因の一つとして考えられる」と説明している。
生活保護申請、６．０％増 厚労省
2022年12月07日11時28分
厚生労働省は７日、生活保護の９月分の申請件数が前年同月比６．０％増の２万１３６８件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは５カ月連続。同省の担当者は「新型コロナウイルスの影響の長期化や物価高も要因の一つとして考えられる」と説明している。
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