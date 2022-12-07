ＮＹ円、１３７円近辺
2022年12月07日08時06分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が来週開く金融政策会合を前にした持ち高調整の売り買いが交錯する中、円相場は１ドル＝１３７円近辺に弱含んだ。午後５時現在は１３６円９７銭～１３７円０７銭と、前日同時刻比２３銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３７円近辺
2022年12月07日08時06分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が来週開く金融政策会合を前にした持ち高調整の売り買いが交錯する中、円相場は１ドル＝１３７円近辺に弱含んだ。午後５時現在は１３６円９７銭～１３７円０７銭と、前日同時刻比２３銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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