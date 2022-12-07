首相動静（１２月７日）
2022年12月07日10時08分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時４分、公邸発。同５分、官邸着。
午前９時６分から同２６分まで、堀井巌自民党外交部会長らから外交力強化を求める決議書受け取り。
首相動静（１２月７日）
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午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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午前９時６分から同２６分まで、堀井巌自民党外交部会長らから外交力強化を求める決議書受け取り。
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