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７日の朝刊（都内最終版）☆２

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７日の朝刊（都内最終版）☆２

2022年12月07日06時51分

〔日経〕
◆児童手当の拡充検討　政府　全世代会議が提起へ(1)
◆最先端半導体　米で生産　ＴＳＭＣ、投資３倍５．５兆円(1)
◆中国債務　ＧＤＰの３倍　「ゼロコロナ」で再び最高　ＢＩＳ調査　人口減も加速　成長余地狭く(2)
◆再生エネ「２５年に最大電源」　ＩＥＡ予測、石炭抜く　ウクライナ危機で急拡大(3)
◆長射程ミサイルに５兆円　政府調整　防衛力整備計画で計上(4)
◆送電線整備に６兆円超　５０年までの計画素案　再エネ拡大に向け(5)
〔日刊工業〕
◆不変の精神「易きになじまず」　素材の会社へ変革“第２章”　売上高２兆円　紆余曲折　「個の強化」　成長への源泉に〔挑戦する企業　ＡＧＣ(1)〕(1)
◆日産、米でＥＶ４車種　電池調達先　新たに検討　生産計画倍増(1)
◆イムノクロマト検査製品　トッパンメディカル、量産　２４年度下期にも　環境衛生など用途開拓(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆鉄鋼グローバルフォーラム　来年以降も活動継続へ　能力過剰問題　解消へ道半ば　さらなる過剰拡大懸念も(1)
◆１０月末の薄板３品在庫　２カ月連続減、４３９万トン　車向けなど需要回復基調(1)
◆１０月の輸入薄板価格　前月比で平均１６００円上昇(1)
（続）

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