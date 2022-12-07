〔日経〕

◆児童手当の拡充検討 政府 全世代会議が提起へ(1)

◆最先端半導体 米で生産 ＴＳＭＣ、投資３倍５．５兆円(1)

◆中国債務 ＧＤＰの３倍 「ゼロコロナ」で再び最高 ＢＩＳ調査 人口減も加速 成長余地狭く(2)

◆再生エネ「２５年に最大電源」 ＩＥＡ予測、石炭抜く ウクライナ危機で急拡大(3)

◆長射程ミサイルに５兆円 政府調整 防衛力整備計画で計上(4)

◆送電線整備に６兆円超 ５０年までの計画素案 再エネ拡大に向け(5)

〔日刊工業〕

◆不変の精神「易きになじまず」 素材の会社へ変革“第２章” 売上高２兆円 紆余曲折 「個の強化」 成長への源泉に〔挑戦する企業 ＡＧＣ(1)〕(1)

◆日産、米でＥＶ４車種 電池調達先 新たに検討 生産計画倍増(1)

◆イムノクロマト検査製品 トッパンメディカル、量産 ２４年度下期にも 環境衛生など用途開拓(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆鉄鋼グローバルフォーラム 来年以降も活動継続へ 能力過剰問題 解消へ道半ば さらなる過剰拡大懸念も(1)

◆１０月末の薄板３品在庫 ２カ月連続減、４３９万トン 車向けなど需要回復基調(1)

◆１０月の輸入薄板価格 前月比で平均１６００円上昇(1)

（続）