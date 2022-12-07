【１面トップ】

〔朝日〕日本、クロアチアにＰＫ負け ８強の壁再び 磨いた対応力 新時代

〔毎日〕日本 ８強の夢届かず ４度目の挑戦 一発勝負の壁 クロアチアにＰＫ戦 惜敗▽「勝ち切る」胸に 次へ

〔読売〕日本惜敗 ８強逃す 若き代表 前を向く 対クロアチア ＰＫ戦の末

〔日経〕民間の港湾・空港 自衛隊、平時利用しやすく 台湾有事想定 抑止力を強化

〔産経〕首相「財源ありき」退ける〔転換 日本防衛―「防衛力」のあり方〕上〈基盤的構想の呪縛〉

〔東京〕防衛費５年で４３兆円 首相が指示 「２％」到達ありき 財源・装備は後回し 借金？増税？ 国民負担は必至

【共通ニュース】

◆救済新法 今国会成立へ 政府・与党、修正へ譲歩

◆ウクライナ 露領内深く 初の攻撃 無人機で 戦略爆撃機拠点

◆学術会議 国が改革方針 会員選考に第三者推薦導入

◆生活保護費 ８％減試算 厚労省 最大で 物価高踏まえ調整へ

◆１０月実質賃金２．６％減 ７カ月連続マイナス 物価高追いつかず

◆江沢民氏の追悼 格式重視 習氏、党の結束強化意識か

◆テラハ自殺 フジを提訴 木村花さん母 「中傷対策怠った」

◆園児虐待「業務増負担に」 静岡・裾野 逮捕の保育士説明

（続）