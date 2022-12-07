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７日の朝刊（都内最終版）☆１

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７日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月07日06時42分

【１面トップ】
〔朝日〕日本、クロアチアにＰＫ負け　８強の壁再び　磨いた対応力　新時代
〔毎日〕日本　８強の夢届かず　４度目の挑戦　一発勝負の壁　クロアチアにＰＫ戦　惜敗▽「勝ち切る」胸に　次へ
〔読売〕日本惜敗　８強逃す　若き代表　前を向く　対クロアチア　ＰＫ戦の末
〔日経〕民間の港湾・空港　自衛隊、平時利用しやすく　台湾有事想定　抑止力を強化
〔産経〕首相「財源ありき」退ける〔転換　日本防衛―「防衛力」のあり方〕上〈基盤的構想の呪縛〉
〔東京〕防衛費５年で４３兆円　首相が指示　「２％」到達ありき　財源・装備は後回し　借金？増税？　国民負担は必至
【共通ニュース】
◆救済新法　今国会成立へ　政府・与党、修正へ譲歩
◆ウクライナ　露領内深く　初の攻撃　無人機で　戦略爆撃機拠点
◆学術会議　国が改革方針　会員選考に第三者推薦導入
◆生活保護費　８％減試算　厚労省　最大で　物価高踏まえ調整へ
◆１０月実質賃金２．６％減　７カ月連続マイナス　物価高追いつかず
◆江沢民氏の追悼　格式重視　習氏、党の結束強化意識か
◆テラハ自殺　フジを提訴　木村花さん母　「中傷対策怠った」
◆園児虐待「業務増負担に」　静岡・裾野　逮捕の保育士説明
（続）

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