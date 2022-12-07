【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、世界的な需要の減退を警戒した売りに押され続落した。米国産標準油種ＷＴＩは前日比３．５％安の１バレル＝７４．２５ドルと、年初来安値で取引を終えた。