【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化し、景気が悪化するとの懸念が根強い中を続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３５０．７６ドル安の３万３５９６．３４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２５．０５ポイント安の１万１０１４．８９で引けた。