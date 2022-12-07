ＮＹ株続落、３５０ドル安
2022年12月07日06時27分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化し、景気が悪化するとの懸念が根強い中を続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３５０．７６ドル安の３万３５９６．３４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２５．０５ポイント安の１万１０１４．８９で引けた。
ＮＹ株続落、３５０ドル安
2022年12月07日06時27分
【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化し、景気が悪化するとの懸念が根強い中を続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３５０．７６ドル安の３万３５９６．３４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２５．０５ポイント安の１万１０１４．８９で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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