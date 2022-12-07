北朝鮮への処分解除へ ＩＯＣ
2022年12月07日06時18分
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は６日、北朝鮮オリンピック委員会に科していた資格停止処分が３１日に自動的に解除されると発表した。北朝鮮は新型コロナウイルス感染のリスクを理由に昨年の東京五輪に参加せず、ＩＯＣは五輪への選手団派遣を義務付けた五輪憲章に違反したとして２０２２年末までの処分を科していた。 （時事）
北朝鮮への処分解除へ ＩＯＣ
2022年12月07日06時18分
国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は６日、北朝鮮オリンピック委員会に科していた資格停止処分が３１日に自動的に解除されると発表した。北朝鮮は新型コロナウイルス感染のリスクを理由に昨年の東京五輪に参加せず、ＩＯＣは五輪への選手団派遣を義務付けた五輪憲章に違反したとして２０２２年末までの処分を科していた。 （時事）
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