【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化するとの警戒感が根強い中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比３４．４５ドル高の３万３９８１．５５ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２８．６１ポイント安の１万１２１１．３３。