【ニューヨーク時事】６日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上伸した。午前９時現在は１３６円３５～４５銭と、前日午後５時比３９銭の円高・ドル安。