円、１３６円台前半 ロンドン外為
2022年12月06日21時24分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３６円台前半で推移した。正午現在は１３６円３０～４０銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。
円、１３６円台前半 ロンドン外為
2022年12月06日21時24分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３６円台前半で推移した。正午現在は１３６円３０～４０銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。
話題のニュース
国際用語
国際
円、１３６円台前半 ロンドン外為(12/06 21:24)
中国主席、７日にサウジ訪問 「戦略的関係」強化へ(12/06 20:56)
ラトビア、ロシア独立系ＴＶの免許取り消し 動画配信で継続(12/06 20:49)
空自戦闘機、比に初派遣 部隊間交流で２機(12/06 20:31)
スカーフ強制、変化なし 風紀警察廃止に疑問符―イラン(12/06 20:29)
タイ首相、続投に意欲 「２５年まで務める」(12/06 20:03)
北朝鮮軍、日本海に１００発砲撃 ２日連続、米韓に「警告」(12/06 19:58)
ロシアに２日連続ドローン攻撃 燃料炎上、新たな局面に―ウクライナ(12/06 18:33)
円、１３６円台後半 ロンドン外為(12/06 18:29)
住友商事、バングラデシュで工業団地開所 製造業の一大拠点に(12/06 18:24)
「地域の緊張あおる」 日本の防衛費増に反発―中国外務省(12/06 18:20)
北千島に対艦ミサイル配備 ロシア(12/06 17:37)
元駐日大使らと意見交換 徴用問題解決策巡り―韓国外相(12/06 17:19)
上院廃止、地方分権強化を 次期政権へ政策文書公表―英労働党(12/06 14:15)
ガガさんの犬強奪した男、禁錮２１年 散歩代行者に銃撃―米(12/06 14:13)
性的少数者の権利後退も 「右傾化」最高裁で注目訴訟―米(12/06 14:10)
北朝鮮軍、日本海へ砲撃 「警告」主張、２日連続(12/06 12:22)
中国・北京で江沢民氏を追悼 習氏、天安門事件に言及(12/06 12:14)
ＥＶ優遇策見直し、継続協議へ バイデン政権「建設的に対応」―米ＥＵ(12/06 08:25)
ＮＹ円下落、１３６円台後半(12/06 07:57)
プーチン氏、クリミア橋復旧誇示 ドイツ車運転に報道官弁明(12/06 07:53)
ウクライナがドローン攻撃 ロシア確認、空軍基地で初(12/06 07:39)
労働者の２割は被害者 暴力や嫌がらせ、初の職場環境調査―ＩＬＯ(12/06 07:36)
ＮＹ株反落、４８２ドル安 利上げ長期化懸念(12/06 07:31)
兵器取引、供給網混乱で停滞 ストックホルム国際平和研究所(12/06 07:27)
ネズミ使って地雷探知 有機米で土地有効利用―除去開始から３０年・カンボジア(12/06 07:11)
コロナ規制緩和、各地で加速 対応矛盾で混乱も―中国(12/06 07:09)
教師ら６人殺害 イスラム過激派、南下―ブルキナファソ(12/06 06:56)
野党指導者ヤシン氏に禁錮９年求刑 ウクライナ侵攻非難―ロシア(12/06 06:17)
ミサイル破片が落下 モルドバ(12/06 04:56)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定