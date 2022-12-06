後藤担当相、年末帰省前の検査呼び掛け 新型コロナ
2022年12月06日20時10分
後藤茂之経済再生担当相は６日の記者会見で、年末年始の帰省前などに新型コロナウイルス対策の無料検査を受けるよう呼び掛けた。「特にオミクロン株対応のワクチンを接種していない方は積極的な検査をお願いしたい」と強調。これに合わせ、主要駅や空港などに臨時検査拠点を設ける方針も明らかにした。
後藤担当相、年末帰省前の検査呼び掛け 新型コロナ
2022年12月06日20時10分
後藤茂之経済再生担当相は６日の記者会見で、年末年始の帰省前などに新型コロナウイルス対策の無料検査を受けるよう呼び掛けた。「特にオミクロン株対応のワクチンを接種していない方は積極的な検査をお願いしたい」と強調。これに合わせ、主要駅や空港などに臨時検査拠点を設ける方針も明らかにした。
話題のニュース
政治用語
政治
２７年度以降に本格実施 「防衛増税」先送り―自民の反対論に配慮・政府(12/06 21:12)
空自戦闘機、比に初派遣 部隊間交流で２機(12/06 20:31)
後藤担当相、年末帰省前の検査呼び掛け 新型コロナ(12/06 20:10)
格闘技議連会長に萩生田氏(12/06 19:59)
防衛費４３兆円は「上限」 山口公明代表(12/06 19:53)
「マイナ保険証」普及へ検討会 関係３省庁が初会合(12/06 19:36)
首相動静（１２月６日）(12/06 19:29)
救済法案、今国会成立の公算 マインドコントロール「取り消し対象」―岸田首相出席で審議入り(12/06 18:49)
「地域の緊張あおる」 日本の防衛費増に反発―中国外務省(12/06 18:20)
北千島に対艦ミサイル配備 ロシア(12/06 17:37)
元駐日大使らと意見交換 徴用問題解決策巡り―韓国外相(12/06 17:19)
横峯良郎氏が出馬断念 宮崎知事選(12/06 16:50)
妊娠出産１０万円、年初から 自民は継続提言―岸田首相(12/06 14:56)
山梨知事選で現職推薦 自民(12/06 14:37)
防衛費増「役割果たせる水準」 浜田防衛相(12/06 12:19)
立民・安住氏「歩み寄りに余地」 救済法案、さらなる修正期待(12/06 12:07)
中国の防疫緩和注視 林外相(12/06 11:11)
自民・萩生田氏、増税論けん制 防衛財源(12/06 11:02)
サッカー日本代表「勇気と感動与えた」 松野官房長官(12/06 10:46)
防衛費、２７年度以降は安定財源 当面は１回限りの収入活用―鈴木財務相(12/06 10:18)
統合ミサイル防衛を明記 「反撃能力」併せ、日米連携―安保３文書(12/06 07:10)
沖縄陸自、３０００人規模に増強 台湾有事に備え、２７年度までに―防衛省(12/06 07:09)
自民、野党共闘にくさび 維新軟化、立民苦慮―救済新法案(12/06 07:08)
防衛費、規模先行否めず 安定財源確保は不透明(12/06 07:07)
首相動静（１２月５日）(12/05 22:04)
男女平等「全員に利益」 都内で講演―アイスランド大統領(12/05 21:50)
今後５年の防衛費、４３兆円に 岸田首相指示、現行の１．５倍―財源巡り自公で幹部協議(12/05 21:17)
国会１４日まで延長も 自民幹部(12/05 20:50)
経済安保で連携強化 岸田首相、ベルギー王女と会談(12/05 20:39)
中国の人権侵害問題を発信 超党派議連(12/05 20:32)
会員限定