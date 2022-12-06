後藤担当相、年末帰省前の検査呼び掛け 新型コロナ
2022年12月06日20時10分
後藤茂之経済再生担当相は６日の記者会見で、年末年始の帰省前などに新型コロナウイルス対策の無料検査を受けるよう呼び掛けた。「特にオミクロン株対応のワクチンを接種していない方は積極的な検査をお願いしたい」と強調。これに合わせ、主要駅や空港などに臨時検査拠点を設ける方針も明らかにした。
後藤担当相、年末帰省前の検査呼び掛け 新型コロナ
2022年12月06日20時10分
後藤茂之経済再生担当相は６日の記者会見で、年末年始の帰省前などに新型コロナウイルス対策の無料検査を受けるよう呼び掛けた。「特にオミクロン株対応のワクチンを接種していない方は積極的な検査をお願いしたい」と強調。これに合わせ、主要駅や空港などに臨時検査拠点を設ける方針も明らかにした。
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